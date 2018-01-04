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В прошлом году в Украине амнистировали более 500 осужденных - ГПУ

В прошлом году в Украине амнистировали более 500 осужденных - ГПУ

КИЕВ. 4 января. УНН. В прошлом году по закону "Об амнистии в 2016 году" в Украине на свободу вышли 532 осужденных. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, передает УНН.

"Благодаря активной позиции военных прокуроров по состоянию на 07.12.2017 положения Закона применено к 532 лицам, из них: во время поддержания публичного обвинения в судах - в отношении 452 человек, при осуществлении надзора за исполнением наказаний - 80 человек", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, 2 сентября Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об амнистии в 2016 году", который позволяет наказанным воинам-участникам АТО выйти на свободу за нетяжелые преступления.

Закон вступил в силу с 7 сентября и подлежит исполнению в течение трех месяцев.

Источник: УНН
Теги: ГПУ, амнистия
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