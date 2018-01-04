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"Шахтер" и "Динамо" вошли в топ-50 самых дорогих команд мира

"Шахтер" и "Динамо" вошли в топ-50 самых дорогих команд мира

КИЕВ. 4 января. УНН. Британское издание Soccerex обнародовало рейтинг "Football Finance 100" - самых богатых футбольных клубов мира, передает УНН.

Донецкий "Шахтер" занял 22-е место с футбольным финансовым индексом в 0,993, а общая стоимость игроков составляла 108 млн евро. Киевское "Динамо" оказалось на 41-й строчке. Индекс "бело-синих" составляет 0,574, стоимость футболистов - 87 млн ​​евро.

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Так выглядит десятка самых дорогих клубов мира:

1. "Манчестер Сити" (Англия) с футбольным финансовым индексом 4,883
2. "Арсенал" (Англия), 4,559
3. "ПСЖ" (Франция), 4,128
4. "Гуанчжоу Эвергранд" (Китай), 3,423
5. "Тоттенхэм" (Англия), 2,591
6. "Реал" (Испания)
7. "Манчестер Юнайтед" (Англия)
8. "Ювентус" (Италия)
9. "Челси" (Англия)
10. "Бавария" (Германия).

Рейтинг составлялся по специальному футбольному финансовому индексу, разработанному Soccerex. Ключевыми переменными в расчетах были игровые активы (стоимость футболистов), фиксированные активы (стадион, база и другая недвижимость), банковские счета, инвестиционный потенциал владельца, долги клуба.

Источник: УНН
Теги: Шахтер, Динамо
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