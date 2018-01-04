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До конца суток в Киеве ожидается туман

До конца суток в Киеве ожидается туман

КИЕВ. 4 января. УНН. До конца суток 4 января, ночью и утром 5 января в столице ожидается туман, видимость 200-500 м. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"До конца суток 4 января, ночью и утром 5 января в столице ожидается туман, видимость 200-500 м. Кроме того, по прогнозам синоптиков, 5 января в столице будет облачно, без существенных осадков, ветер южный, 5-10 м/с, температура ночью 0-5 градусов, днем ​​3-5 градусов", - проинформировали в КГГА.

Напомним, на рождественские праздники в Укргидрометцентре обещают теплую погоду без осадков.

"В последующие 3 суток в большинстве областей Украины ожидается без осадков, местами туман. Только ближайшей ночью в Восточной части, а также 6 и 7 января в Карпатах и ​​в западных северных областях местами небольшой дождь с мокрым снегом", - сообщил начальник отдела метеорологических прогнозов Владислав Билык.

Источник: УНН
Теги: погода, Киев, туман, КГГА
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