Путин подписал указ о возобновлении авиасообщения с Египтом

КИЕВ. 4 января. УНН. Президент России Владимир Путин подписал указ о восстановлении регулярных воздушных перевозок в Каир. Об этом сообщает РИА Новости, передает УНН.

Отметим, что Россия и Египет подписали документы для возобновления авиасообщения между странами еще 15 декабря.

По словам главы Минавиации Египта Шерифа Фатхи, авиасообщение между Москвой и Каиром будет открыто с 1 февраля.

Кроме того, он отметил, что в апреле стороны обсудят открытие чартерных рейсов.

Напомним, Россия отменила все авиарейсы в Египет после аварии A321 в конце октября 2016 года, которая унесла жизни 224 человек.