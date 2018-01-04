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Экс-директор Николаевского аэропорта внес 2,5 млн грн залога

Экс-директор Николаевского аэропорта внес 2,5 млн грн залога

КИЕВ. 4 января. УНН. Экс-директор коммунального предприятия "Международный аэропорт "Николаев" Михаил Галайко внес определенный ему судом залог в сумме 2,5 млн грн и вышел на свободу из СИЗО. Об этом УНН сообщили в Отделе коммуникации ГУНП в Николаевской области.

"Да, действительно он (Михаил Галайко - ред.) внес 2,5 млн грн залога и вышел на свободу", - сказали в полиции Николаевской области.

Как сообщал УНН, прокуратура задержала директора Николаевского аэропорта на попытке дать взятку в 700 тыс. грн голове Николаевской облгосадминистрации Алексею Савченко за якобы продолжение с ним трудового договора.

Нагадаэмо, 31 декабря, суд избрал меру пресечения экс-директору коммунального предприятия "Международный аэропорт "Николаев" в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в 2,5 млн грн.

Источник: УНН
Теги: Николаевская область, залог
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