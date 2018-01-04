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В рождественскую ночь работу метро и наземного транспорта Киева продлят на 3 часа

В рождественскую ночь работу метро и наземного транспорта Киева продлят на 3 часа

КИЕВ. 4 января. УНН. В ночь с 6 на 7 января работа наземного транспорта и метрополитена Киева будет продлена на 3 часа. Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА, передает УНН.

"В ночь с 6 на 7 января работа наземного пассажирского транспорта и метрополитена будет продлена на 3 часа. Фуникулер будет работать до 02:00", - говорится в сообщении.

Кроме того, 7 января с 12 до 15 часов будут изменены пути следования некоторых троллейбусных маршрутов:

- троллейбусы маршрута №6 будут курсировать с изменениями от Минского массива до ст.м. "Лукьяновская";
- троллейбусы маршрута №16 будут курсировать от ул.Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода;
- троллейбусы маршрута №18 будут курсировать от ул.Сошенко до Воздухофлотского путепровода;
- автобусы маршрута №№24, 114 будут курсировать по трассе движения рабочего дня.

Также в рождественскую ночь продлят работу автобусных маршрутов в режиме маршрутного такси (150, 155, 157, 166, 181, 182, 183, 193, 208, 220, 433, 500, 502, 516, 530, 537, 550, 586).

Напомним, ранее сообщалось, что на рождественские праздники синоптики обещают теплую погоду без осадков.

Источник: УНН
Теги: Киев, метро, транспорт, Рождество
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