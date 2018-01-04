Три украинские биатлонистки заработали очки на старте этапа Кубка мира в Оберхофе

КИЕВ. 4 января. УНН. В немецком городе Оберхоф завершилась женская спринтерская гонка, которая дала старт четвертому этапу Кубка мира по биатлону, сообщает корреспондент УНН.

Лишь три спортсменки из 91-й сумели закрыть все 10 мишеней, ведь на трассе царили сложные погодные условия. Лучшая тройка украинок допустила только по одному промаху и разместились на финише следующим образом - Вита Семеренко 22-я +1:38 мин., Елена Пидгрушная 25-я +1:44,5 мин., Анастасия Меркушина 32-я +1:52,7 мин.

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Юлия Джима провалила стрельбу стоя (2 промаха) и дошла до финиша вне очковой зоны - 42-я +2:08,7 мин. Ирина Варвинец стала 58-й с +2:36,5 минутами отставания.

Призерами гонки стали: словачка Анастасия Кузьмина (1) со временем 22:23,7 мин., финка Макаряйнен (1) +35,4 с и чешка Вероника Виткова (1) +40,1 с.

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Заметим, что из-за проблем со здоровьем гонку пропускала Валентина Семеренко.

Добавим также, завтра четвертый этап продолжится аналогичной гонкой среди мужчин.