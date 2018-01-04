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На Новый год пьяный мужчина объехал три страны на такси

На Новый год пьяный мужчина объехал три страны на такси

КИЕВ. 4 января. УНН. Пьяный житель Осло в Новый год прокатился на такси Данией, Швецией, Норвегией и заплатил за это более 2 тысяч долларов. Об этом сообщает ВВС Украина, передает УНН.

Как отмечается, когда 40-летний мужчина добрался домой, то не смог заплатить за "путешествие". Кроме того, у таксиста сел аккумулятор, и он был вынужден вызвать полицию.

Полиция Осло нашла мужчину спящим в своей постели, однако он согласился заплатить за поездку.

Отметим, что поездка из Копенгагена в Осло - это как минимум 600 км.

Как сообщал УНН, в Дании из бара похитили самую дорогую в мире бутылку водки.

Источник: УНН
Теги: Новый год, Осло
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