Украинская сторона в Минске первым поставит вопрос об освобождении подростков

КИЕВ. 4 января. УНН. Украинская сторона на первой встрече трехсторонней контактной группы в Минске поставит вопрос об освобождении подростков, содержащихся в донецком СИЗО. Об этом написала на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады Украины, участница гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины Ирина Геращенко, передает УНН.

"Уже на первой встрече в Минске я поставлю вопрос о подростках, которых до сих пор удерживают в донецком СИЗО. По моему глубокому убеждению, в рамках Минской группы все стороны, в том числе, координаторы ОБСЕ, должны активно требовать их освобождения ", - написала она.

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Геращенко также отметила, что украинская сторона будет настаивать на создании механизма с участием Украины, РФ и МККК с приглашением представителей ОРДЛО для поиска пропавших без вести и эксгумации тел погибших, и это должна быть группа из экспертов.

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По ее мнению, тема привлечения МККК к поиску пропавших должна стать одной из тем для нормандского формата, важная поддержка лидеров нормандского формата серьезно способствовала разблокированию освобождения заложников.

Напомним, 12 сентября 2016 года боевики "ДНР" заявили, что разоблачили сеть "диверсантов", в которую входили исключительно подростки, якобы "завербованные Службой безопасности Украины". Подростков обвинили в том, что они в течение года взрывали автомобили, здания и военные части на оккупированной территории. В интернете боевики выложили видео, где дети признаются и раскаиваются в содеянном.