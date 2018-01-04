В Львовской области заместитель мэра требовал взятку за установление обменных пунктов

КИЕВ. 4 января. УНН. Сегодня, 4 января, представители Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры задержали во время получения неправомерной выгоды заместителя мэра одного из городов Львовской области. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУНП Украины во Львовской области сообщает УНН.

"Работники Управления защиты экономики во Львовской области Нацполиции задокументировали преступную схему "дополнительного заработка" заместителя председателя одного из горсоветов области. За указанное денежное вознаграждение он пообещал посодействовать в установке двух пунктов обмена валюты. Правоохранители изъяли одну тысячу долларов США, полученную в качестве взятки", - рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что подозреваемому грозит наказание, предусмотренное ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5-ти до 10-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Днепре сотрудники СБУ, военной прокуратуры и внутренней безопасности Нацполиции уличили в вымогательстве 40 тыс. взятки старшего следователя областного управления полиции, который таким образом пообещал решить вопрос о закрытии дела по ДТП.



