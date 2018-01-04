Пункты пропуска на украинско-польской границе работают в штатном режиме - ГФС

КИЕВ. 4 января. УНН. В Государственной фискальной службе Украины опровергают информацию об осложнениях в работе пунктов пропуска между Украиной и Польшей. Об этом сообщает пресс-служба ГФС, передает УНН.

"Пункты пропуска на украинском-польской границе работают в штатном режиме. Все оформление въезда/выезда происходят за менее чем час. По информации, которая распространялась в социальных сетях 4 января 2018 об осложнениях работы пунктов пропуска "Ягодин" Волынской таможни ГФС, а также "Рава-Русская" и "Краковец" Львовской таможни ДФС-за митингов урегулирована.

Требования блокировщиков, разъяснить новые правила пересечения границы, которые действуют с 1 января 2018 года - выполнено. Трафик автомобилей восстановлен, пропуск автомобилей происходит в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, пограничники устроили более 140 км границы с РФ.