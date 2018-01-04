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Фонд соцстраха пообещал обнародовать отчет о своей работе за прошлый год

Фонд соцстраха пообещал обнародовать отчет о своей работе за прошлый год

КИЕВ. 4 января. УНН. В Фонде социального страхования Украины сейчас продолжается работа над подготовкой ежегодного отчета о результатах деятельности по итогам 2017 года. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ФССУ.

"Сейчас в Фонде социального страхования Украины продолжается работа над подготовкой ежегодного отчета о результатах деятельности по итогам 2017 года. В соответствии с пунктом 9 части 2 статьи 10 Закона Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании" Фонд ежегодно составляет отчет о своей деятельности. После утверждения отчета правлением Фонда, документ будет представлен в Кабинет Министров Украины и обнародован на веб-сайте Фонда и в средствах массовой информации", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, ранее о нежелании Фонда предоставить общественности отчет о финансовой деятельности сообщили в Общественном совете ФССУ.

На портале Фонда между тем, действительно, отсутствуют финотчеты не только за 2017, но и за 2016 и 2015 годы.

Добавим, что пресс-служба ФССУ в собственном пресс-релизе отрицает наличие Общественного совета. Однако, по данным УНН, учредительное собрание для формирования состава Общественного совета Фонда состоялись еще 14 декабря 2017. И именно Общественный совет впоследствии обратилась к Е.Баженкову с требованием предоставить отчеты о работе Фонда. Копия соответствующего запроса имеется в редакции УНН.

Источник: УНН
Теги: страхование, отчет
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