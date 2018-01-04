Стало известно, сколько выходных осталось у украинцев

КИЕВ. 4 января. УНН. В этом году у украинцыев будет 11 выходных, связанных с религиозными и государственными праздниками. Об этом свидетельствует перечень праздничных и нерабочих дней, утвержденный Кодексом законов о труде (редакция от 2 декабря 2017 года), передает УНН.

Таким образом законодательно установлено выходные дни:

1 января - Новый год;

7 января - Рождество Христово;

8 марта - Международный женский день;

8 апреля - Пасха;

1 мая - День труда;

9 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне;

27 мая - Троица;

28 июня - День Конституции Украины;

24 августа - День независимости Украины;

14 октября - День защитника Украины;

25 декабря - Рождество.

Таким образом, у украинцев будет еще 10 дополнительных выходных в этом году.

Отметим, если праздничные дни приходятся на субботу или воскресенье, то они переносятся:

выходной 7 января, Рождество, воскресенье переносится нa понедельник, 8 января;

выходной 8 апреля, Пасха, воскресенье переносится нa понедельник, 9 апреля;

выходной 27 мая, Троица, воскресенье, переносится нa понедельник 28 мая;

выходной 14 октября, День защитника Украины, воскресенье, переносится нa понедельник 15 октября.

С учетом этих переносов в 2018 году украинцы будут отдыхать:

с 6 по 8 января (3 дня) - Рождество;

с 7 по 9 апреля (3 дня) - Пасха;

с 26 по 28 мая (3 дня) - Троица;

с 24 по 26 августа (3 дня) - День Независимости;

с 13 пo 15 октября (3 дня) - День защитника Украины.

Напомним, в ноябре 2016 Верховная Рада приняла законопроект №5496, согласно которому 25 декабря (Рождество Христово по Григорианскому календарю) признано официальным праздничным днем в Украине. В то же время отменено праздничный день 2 мая (праздничным считаться только 1 мая - День труда).