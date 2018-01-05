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"Э-Здоровье": в ВСУ введут систему электронных записей

"Э-Здоровье": в ВСУ введут систему электронных записей

КИЕВ. 4 января. УНН. В Вооруженных Силах Украины будет введена система электронных записей комплекс “э-Здоровье”. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, передает УНН.

"Подписан приказ Министерства обороны Украины "О приеме элементов программного обеспечения, телекоммуникационного, серверного оборудования, автоматизированных рабочих мест и документации комплекса "э-Здоровье", разработчиком которого было Главное военно-медицинское управление совместно с медицинским направлением Проектного офиса реформ при Министерстве обороны Украины", - сообщили в пресс-службе.

В соответствии с приказом комплекс "э-Здоровье" будет закреплен на праве оперативного управления за Национальным военно-медицинским клиническим центром "Главный военный клинический госпиталь", Запорожским военным госпиталем и Главным управлением связи и информационных систем Генерального штаба Вооруженных Сил Украины до конца марта 2018 года.

В Минобороны добавили, что внедрение системы электронных записей пациента будет способствовать повышению качества медицинского обеспечения Вооруженных Сил Украины.

Напомним, за прошедшие сутки, 3 января, в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) не было зафиксировано потерь среди украинских военных.

Источник: УНН
Теги: медицина, Минобороны, ВСУ, электронный сервис
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