В Кабуле прогремел взрыв

КИЕВ. 4 января. УНН. В столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв, данных о пострадавших нет. Об этом сообщает Tolo News, передает УНН.

По данным СМИ, взрыв прогремел в одном из жилых районов столицы страны. Очевидцы утверждают, что подорвался смертник.

В полиции пока не прокомментировали этот инцидент.

Информации о пострадавших также отсутствует. Также выясняется причина взрыва.

Как сообщал УНН, власти Афганистана сообщили, что в результате нападения на мусульманский культурный центр шиитов в Кабуле по меньшей мере 35 человек погибли и 20 ранены.