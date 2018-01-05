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Четверг, 4 января 2018, 19:55 • Илона Федоришин
В Кабуле прогремел взрыв
КИЕВ. 4 января. УНН. В столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв, данных о пострадавших нет. Об этом сообщает Tolo News, передает УНН.
По данным СМИ, взрыв прогремел в одном из жилых районов столицы страны. Очевидцы утверждают, что подорвался смертник.
В полиции пока не прокомментировали этот инцидент.
Информации о пострадавших также отсутствует. Также выясняется причина взрыва.
Как сообщал УНН, власти Афганистана сообщили, что в результате нападения на мусульманский культурный центр шиитов в Кабуле по меньшей мере 35 человек погибли и 20 ранены.
Источник: УНН
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