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В Кабуле прогремел взрыв

В Кабуле прогремел взрыв

КИЕВ. 4 января. УНН. В столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв, данных о пострадавших нет. Об этом сообщает Tolo News, передает УНН.

По данным СМИ, взрыв прогремел в одном из жилых районов столицы страны. Очевидцы утверждают, что подорвался смертник.

В полиции пока не прокомментировали этот инцидент.

Информации о пострадавших также отсутствует. Также выясняется причина взрыва.

Как сообщал УНН, власти Афганистана сообщили, что в результате нападения на мусульманский культурный центр шиитов в Кабуле по меньшей мере 35 человек погибли и 20 ранены.

Источник: УНН
Теги: взрыв, Афганистан, Кабул
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