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Полиция об убийстве Ноздровской: подозреваемых в деле нет

Полиция об убийстве Ноздровской: подозреваемых в деле нет

Ирина Ноздровская

КИЕВ. 4 декабря. УНН. У следствия пока нет подозреваемых по делу об убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской. Об этом УНН сообщил пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович.

"Нет", - ответил Жукович на вопрос, есть ли в деле об убийстве Ноздровской подозреваемые.

Кроме того, Жукович сообщил, что количество версий убийства пока не изменилось.

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"Как минимум, отпала версия об изнасиловании, все остальные еще рассматриваются следствием. Хотя, конечно, вполне понятно, что это смерть насильственная и уголовное производство открыто по этой статье", - отметил Жукович.

Напомним, ранее сообщалось, что смерть адвоката Ирины Ноздровской, тело которой было найдено 1 января в Киевской области, наступила в результате колото-резаных ран шеи.

Источник: УНН
Теги: полиция, подозреваемый, Убийство Ноздровской
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