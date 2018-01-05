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В "Шальке" опровергли возможен переход Коноплянки в "Шахтер"

В "Шальке" опровергли возможен переход Коноплянки в "Шахтер"

КИЕВ. 4 января. УНН. Спортивный директор "Шальке" Аксель Шустер заявил, что гельзенкирхенский клуб не намерен отпускать украинского вингера Евгения Коноплянку, сообщает УНН со ссылкой на Bild.

"Мы не откажемся от Коноплянки", - подчеркнул Шустер.

Примечательно, что ранее Bild опубликовал информацию о возможном переходе Коноплянки в состав "Шахтера" из-за возможеного перехода к "кобальтовым" по арендному контракту игрока "Ювентуса" Марко пьяца.

Заметим, что "горняки" рассматривали вариант с Коноплянкой в ​​случае продажи в зимнее трансферное окно Бернарда.

Добавим также, в активе футболиста сборной Украины 18 проведенных поединков в нынешнем сезоне при 3 голах и 4 результативных передачах.

Напомним, Коноплянка догнал Ярмоленко в рейтинге игроков Бундеслиги.

Источник: УНН
Теги: футбол
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