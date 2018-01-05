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По меньшей мере 30 гражданских погибло в результате удара российской авиации вблизи Дамаска - СМИ

По меньшей мере 30 гражданских погибло в результате удара российской авиации вблизи Дамаска - СМИ

КИЕВ. 4 января. УНН. В четверг в результате авиаударов по жилым районам к востоку от столицы Сирии погибли не менее 30 гражданских лиц. По информации военных наблюдателей, бомбу сбросили из российских реактивных самолетов, передает УНН со ссылкой на издание Reuters.

По крайней мере четыре бомбы разрушили два здания в городе Мисраб в Южной Гуте. В этом районе в результате бомбардировки погибли около 20 человек, ранены более 40.

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В другом городе в Восточной Гуте по меньшей мере 10 человек погибли в результате воздушных ударов.

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По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, расположенным в Великобритании, среди погибших было 11 женщин и детей.

Источник: УНН
Теги: РФ, авиаудары, жертвы, Дамаск
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