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В Макеевке боевик "ДНР" повредил автомобиль миссии ОБСЕ

В Макеевке боевик "ДНР" повредил автомобиль миссии ОБСЕ

КИЕВ. 4 января УНН. В подконтрольном "ДНР" городе Макеевка боевик повредил автомобиль СММ ОБСЕ. Об этом говорится в отчете миссии, опубликованном 4 января в сайте ОБСЕ, передает УНН.

"3 января, находясь в Макеевке, члены патруля миссии видели двух мужчин, которые, очевидно, были в состоянии опьянения и утверждали, что они являются членами "ДНР". Один из мужчин, агрессивно выражаясь, подошел к команде СММ, и вскоре после этого наблюдатели видели, что тот же человек ударил ногой по пластиковой решетке радиатора автомобиля миссии, который был припаркован в 10-15 м. от их позиции, нанеся автомобилю незначительные повреждения. Наблюдатели сразу же покинули этот район", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что боевик "ДНР" не позволил наблюдателям ОБСЕ проверить место отвода тяжелого вооружения.

Источник: УНН
Теги: ДНР, ОБСЕ, нападение, боевик
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