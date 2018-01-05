Регистрация | Вход |
USD: 28,01 0,1229  EUR: 33,80 0,2653 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 05 января 2018 05:18
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Ла Страда: закон о предотвращении домашнего насилия не является исчерпывающим
Ла Страда: закон о предотвращении домашнего насилия не является исчерпывающим
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Полиция делает всё возможное для раскрытия убийства Ирины Ноздровской - В.Аброськин

Полиция делает всё возможное для раскрытия убийства Ирины Ноздровской - В.Аброськин

Киив. 4 января. УНН. На сегодняшний день полиция делает все возможное для установления личности, имеющей отношение к убийству правозащитницы Ирины Ноздровской. Об этом заявил Вячеслав Аброськин, сообщает УНН.

“Могу заверить общественность, что полиция делает все возможное для установления личности, имеющей отношение к убийству Ирины”, — сказал он.

В.Аброськин также отметил, что сейчас идет заслушивание усиленной следственно-оперативной группы в состав которой входят работники аппарата Нацполиции, Главного следственного департамента уголовного розыска и других департаментов, задействованных для раскрытия этого преднамеренного убийства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полиция об убийстве Ноздровськои: подозреваемых по делу не имеется

“В таком режиме вся полиция, уголовный блок полиции, Главное управление аппарата Нацполиции будут работать до тех пор пока не будет установлено лицо, совершившее указанное убийство”, — подчеркнул В.Аброськин.

Напомним, в Национальной полиции Украины обнародовано видео, на котором видно место, где было найдено тело правозащитницы Ирины Ноздровской.

Источник: УНН
Теги: полиция, Убийство Ноздровской
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.