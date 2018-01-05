Полиция делает всё возможное для раскрытия убийства Ирины Ноздровской - В.Аброськин

Киив. 4 января. УНН. На сегодняшний день полиция делает все возможное для установления личности, имеющей отношение к убийству правозащитницы Ирины Ноздровской. Об этом заявил Вячеслав Аброськин, сообщает УНН.

“Могу заверить общественность, что полиция делает все возможное для установления личности, имеющей отношение к убийству Ирины”, — сказал он.

В.Аброськин также отметил, что сейчас идет заслушивание усиленной следственно-оперативной группы в состав которой входят работники аппарата Нацполиции, Главного следственного департамента уголовного розыска и других департаментов, задействованных для раскрытия этого преднамеренного убийства.

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“В таком режиме вся полиция, уголовный блок полиции, Главное управление аппарата Нацполиции будут работать до тех пор пока не будет установлено лицо, совершившее указанное убийство”, — подчеркнул В.Аброськин.

Напомним, в Национальной полиции Украины обнародовано видео, на котором видно место, где было найдено тело правозащитницы Ирины Ноздровской.