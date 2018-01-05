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Экс-защитник "Зари" Сухоцкий стал футболистом чешского "Слована"

Экс-защитник "Зари" Сухоцкий стал футболистом чешского "Слована"

КИЕВ. 5 января. УНН. Украинский защитник Артем Сухоцкий определился с местом продолжения карьеры, коим стал “Слован” из Братиславы, информирует УНН со ссылкой на сайт клуба.

Левый защитник, первую половину сезона отыграл за “Зарю”, подписал контракт с новым клубом сроком на 4,5 года.

Сейчас новый клуб нашего земляка находится на 4-й строчке чемпионата Чехии, уступая лидеру 16-ю баллами.

Стоит отметить, что в 24 проведенных поединках нынешней кампании в 25-летнего игрока 1 результативная передача при полученных 6 желтых карточках.

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Добавим также, украинец имеет опыт выступлений за “Динамо-2” (33) и “Александрию” (74).

Как ранее сообщало УНН, украинский вратарь Даниил Кучер проходит просмотр в клубе испанской Сегунды “Альбасете” и может пополнить ряды коллектива.

Источник: УНН
Теги: Футбол
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