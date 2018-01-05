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Экспорт украинской электроэнергии вырос на 34%

Экспорт украинской электроэнергии вырос на 34%

КИЕВ. 5 января. УНН. За 11 месяцев 2017 года Украина нарастила экспорт электроэнергии на 34,4% по сравнению с соответствующим периодом 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики и угольной промышленности, передает УНН.

В частности, за январь-ноябрь 2017 года Украина экспортировала электроэнергии в объеме 4 млрд 707,6 млн кВт/ч, что на 34,4% больше, чем за соответствующий период 2016 года.

При этом производство електроенргии за указанный период выросло на 1 млрд 504,6 млн кВт/ч или на 1,1% по сравнению с январем-ноябрем 2016 года.

Напомним, электроэнергия в 2018 году подорожает почти на 16%.

Источник: УНН
Теги: электроэнергия, Минэнергоугля
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