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Серена Уильямс не будет выступать на Australian Open

Серена Уильямс не будет выступать на Australian Open

КИЕВ. 5 января. УНН. Известная американская профессиональная теннисистка Серена Уильямс не будет выступать на открытом чемпионате Австралии (Australian Open). Об этом сообщает Australian Open в Twitter, передает УНН.

"Я могу соревноваться - но не хочу просто соревноваться. Я хочу сделать гораздо больше, и чтобы это сделать, мне нужно немного больше времени", - приводят организаторы слова спортсменки.

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Ранее сообщалось, что четырехкратная олимпийская чемпионка по теннису Серена Уильямс впервые сыграла поединок в рамках выставочного противостояния после рождения ребенка. 20-летняя латвийская теннисистка Елена Остапенко выиграла у Уильямс в выставочном матче в рамках турнира "Mubadala World Tennis Championship" со счетом 6:2, 3:6, 10:5.

Источник: УНН
Теги: спорт, тенис, Олимпийский, победа
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