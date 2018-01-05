Минобороны подтвердило: один военный ранен за сутки в зоне АТО

КИЕВ. 5 января. УНН. За прошедшие сутки новогоднее рождественское перемирие держалось более 20 часов, однако враг не удержался от провокационных обстрелов. В результате одного из таких обстрелов неподалеку Светлодарска получил ранения один военнослужащий Вооруженных сил Украины. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины Максим Праута, передает УНН.

"В результате вражеских обстрелов не погиб ни один украинский военнослужащий, однако неподалеку Светлодарска получил ранения один военнослужащий Вооруженных сил Украины", - сказал он.

По его словам, за прошедшие сутки вдоль всей линии соприкосновения противник провел два прицельных обстрела позиций Вооруженных сил Украины.

Напомним, боевики с российскими СМИ хотят сфабриковать видео о "нарушении" перемирия со стороны сил АТО.