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Минобороны подтвердило: один военный ранен за сутки в зоне АТО

Минобороны подтвердило: один военный ранен за сутки в зоне АТО

КИЕВ. 5 января. УНН. За прошедшие сутки новогоднее рождественское перемирие держалось более 20 часов, однако враг не удержался от провокационных обстрелов. В результате одного из таких обстрелов неподалеку Светлодарска получил ранения один военнослужащий Вооруженных сил Украины. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины Максим Праута, передает УНН.

"В результате вражеских обстрелов не погиб ни один украинский военнослужащий, однако неподалеку Светлодарска получил ранения один военнослужащий Вооруженных сил Украины", - сказал он.

По его словам, за прошедшие сутки вдоль всей линии соприкосновения противник провел два прицельных обстрела позиций Вооруженных сил Украины.

Напомним, боевики с российскими СМИ хотят сфабриковать видео о "нарушении" перемирия со стороны сил АТО.

Источник: УНН
Теги: АТО
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