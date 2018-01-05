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В Ровно произошел пожар в жилом доме, есть пострадавшие - ГоСЧС

В Ровно произошел пожар в жилом доме, есть пострадавшие - ГоСЧС

КИЕВ. 5 января. УНН. В Ровно во время пожара, возникшего минувшей ночью в квартире жилого дома на улице Петра Могилы 25, были спасены 10 человек, из которых 8 это дети, а также были эвакуированы 77 граждан. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба ГоСЧС Украины, передает УНН.

 

По словам спасателей, пожар, который напугала горожан, произошел около 21:00 на третьем этаже пятиэтажного дома.

"Из-за высокой температуры и сильного задымления на этажах возникла угроза жизни и здоровью людей. Поэтому, разделившись на две группы, пожарные провели эвакуацию и спасение жильцов дома и оперативно ликвидировали пожар", - рассказали в пресс-службе.

В ГоСЧС добавили, что для граждан, которые находились на холоде и не могли войти в свои квартиры из-за отключения электросети, спасатели Главного управления ГоСЧС в Ровенской области организовали передвижной и стационарный пункты обогрева с продуктами питания, где люди имели возможность согреться и выпить горячий чай.

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"В результате происшествия погибших нет. Двух спасенных женщин - одну с диагнозом отравление продуктами горения в состоянии средней тяжести, а другую с диагнозом гипертонический криз, в удовлетворительном состоянии госпитализировали в медицинские учреждения города", - уточнили в пресс-службе.

Всего к ликвидации пожара было привлечено 9 единиц техники и 40 человек личного состава.

Напомним, 4 января, ночью на одном из предприятий Киева сгорели три автомобиля марки Volkswagen.

Источник: УНН
Теги: ГосЧС, пострадавшие, пожарники, Пожар
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