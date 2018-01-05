Госбюджет получил 8,5 млрд грн налогов от импорта энергоресурсов
КИЕВ. 5 января. УНН. По итогам декабря 2017 года Энергетическая таможня ГФС перечислила в Государственный бюджет Украины почти 8,5 млрд грн, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса крупных налогоплательщиков ГФС.
“По результатам деятельности в декабре 2017 года Энергетической таможней ГФС в Государственный бюджет Украины перечислено 8 499,1 млн грн”, — говорится в сообщении.
Наибольшие суммы обеспечено по налогу на добавленную стоимость с ввезенных в Украину товаров — 4 млрд 888,7 млн грн (57,52% общей суммы) и акцизного налога с ввезенных подакцизных товаров — 3 млрд 597,2 млн грн (42,32% от общей суммы).
Платежи по ввозной пошлине, единому сбору и плате за выполнение таможенных формальностей вне места расположения таможенных органов составили более 13,1 млн грн.
Отметим, в декабре 2017 года больше всего налогов и сборов Энергетическая таможня ГФС собрала с:
- дизельного топлива — 4,2 млрд грн;
- природного газа — 1,7 млрд грн грн;
- бензинов моторных — 1,5 млрд грн;
- газов сжиженных — 573,9 млн грн;
- нефти сырой — 255,5 млн грн;
- топлива для реактивных двигателей — 161,3 млн грн;
- легких дистиллятов — 142,6 млн грн;
- эфиров ациклических — 127,7 млн грн;
- мазута — 53 млн грн;
- метанола — 40,4 млн грн.
Напомним, ГФС направит на развитие дорожной инфраструктуры 12 млрд 312 млн грн, полученных от перевыполнения плана по таможенных поступлений в бюджет за 2017 год.