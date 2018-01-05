"Экс-министра здравоохранения" Крыма не задерживали

КИЕВ. 5 января. УНН. В прокуратуре Автономной Республики Крым опровергли заявления представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым Бориса Бабина и его заместителя, которые были размещены на их страницах в соцсети Facebook о задержании "экс-министра здравоохранения Крыма". Пресс-секретарь прокуратуры АРК Татьяна Тихончик сообщила УНН, что бывшего министра здравоохранения Крыма не задерживали.

"Во исполнение постановления суда в месте пребывания в Киеве бывшего так называемого "министра здравоохранения Крыма" Петра Михальчевского сотрудниками Службы безопасности Украины проводился обыск, во время которого были изъяты паспорт гражданина РФ, "служебное удостоверение" за подписью С.Аксенова и другие документы, подтверждающие его сотрудничество с оккупационными властями Крыма", - сказала Т.Тихончик.

Она сообщила, что распространенная отдельными представителями власти и СМИ информация о его задержании не соответствует действительности.

"Прокуратурой Автономной Республики Крым готовится сообщение о подозрении в совершении государственной измены и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Принимаются все меры для привлечения его к уголовной ответственности по ст.111 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет", - добавила пресс-секретарь прокуратуры.

Как сообщал УНН, СБУ обнаружила в Киеве экс-министра здравоохранения Крыма.