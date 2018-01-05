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Минюст должен определить, является ли решение грузинского суда основанием для экстрадиции Саакашвили - ГПУ

Минюст должен определить, является ли решение грузинского суда основанием для экстрадиции Саакашвили - ГПУ

КИЕВ. 5 января. УНН. Министерство юстиции Украины должно определить, является ли решение суда об осуждении экс-президента Грузии, бывшего главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили основанием для экстрадиции. Об этом УНН заявили в Генеральной прокуратуре Украины.

“Определять, является ли основанием для экстрадиции Саакашвили приговор суда Грузии, должен Минюст. Кроме того, до завершения им экстрадиционной проверки никакие решения грузинского суда во внимание не будут приниматься”, — отметили в Генпрокуратуре.

Как сообщал УНН, суд в Тбилиси приговорил экс-президента Грузии Саакашвили до трех лет лишения свободы. Саакашвили было предъявлено обвинение по статье “злоупотребление должностными полномочиями” по делу Сандро Гиргвлиани.

Согласно грузинскому следствию, М.Саакашвили незаконно пообещал тогдашнему руководителю Департамента конституционной безопасности (ДКБ) Дате Ахалая, что помилует осужденных за убийство Сандро Гиргвлиани и потом уже в обход Комиссии по помилованию помиловал Геронтия Алания, Михаила Бибилуридзе, Автандила Апциаури и Александра Гачава, создав правовой рычаг для условно-досрочного освобождения осужденных.

Источник: УНН
Теги: ГПУ, Дело Саакашвили
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