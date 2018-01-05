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В Запорожскую область завезли 1,2 тыс. литров контрафактного алкоголя

В Запорожскую область завезли 1,2 тыс. литров контрафактного алкоголя

Правоохранители изъяли контрафактного алкоголя на более чем миллион гривен

КИЕВ. 5 января. УНН. Запорожские налоговики изъяли более 1,2 тыс. литров импортного контрафактного алкоголя с ориентировочной стоимостью 1,2 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины, передает УНН.

"В рамках проведения операции "Акциз-2018", "Рубеж-2018" и расследования уголовного производства по ч.3 ст. 204 УК Украины установлено, что на территории Запорожской области осуществляется реализация алкогольных напитков без марок акцизного налога Украины установленного образца, которые поступили на территорию Украины вне таможенного контроля.

Продажей указанных товаров через Интернет занимался 43-летний житель Запорожья, получал товары на территории Черновицкой области и систематически снабжал их 24-летнему жителю г.. Мелитополя. Последний реализовывал продукцию в собственных торговых объектах и ​​через Интернет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе операции было обнаружено и изъято более 1,2 тыс. литров импортного алкоголя в ассортименте без марок акцизного налога установленного образца ориентировочной стоимостью 1,2 млн грн.

Как сообщал УНН, по словам генерального директора компании Eastern Beverage Trading Ольги Ивушкиной, легальный бизнес с бутылки водки зарабатывает в сто раз меньше теневиков.

Источник: УНН
Теги: алкоголь
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