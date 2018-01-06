Лесхозы Закарпатья реализовали треть запланированных на продажу елок

УЖГОРОД-КИЕВ. 5 января. УНН. В декабре 2017 лесхозы Закарпатья срубили и реализовали 7549 новогодних елок из запланированных к продаже 26 500. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

"В целом в последние годы лимиты на вырубку новогодних елок в области уменьшают. Ориентировочно на 9-10 тысяч деревьев ежегодно. А по факту рубят и реализуют 7-7,5 тысяч. Опыт показывает, что потребителям хватает такого количества. Елки, которые реализуют лесхозы имеют соответствующую маркировку и бирку, что свидетельствует о легальности заготовленного новогоднего дерева", - рассказала УНН пресс-секретарь областного лесохотхоза Юлия Давыдова.

Новогодние елки в Закарпатье заготавливают на специальных новогодних плантациях или под линиями электропередач.

По состоянию на 5 января 2017 года, за проданные елки лесоводы области выручили 608 891 гривну. Средняя цена новогоднего дерева в лесхозах составляла 60-70 гривен за метр.

Напомним, главную елку Украины , которая стоит на Софийской площади в Киеве, демонтируют 15 января.