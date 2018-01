Лучше бы в Украину: Могерини раскритиковали за визит на Кубу

КИЕВ. 5 января. УНН. Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес раскритиковал высокого представителя ЕС по внешней политике и безопасности Федерику Могерини за визиты на Кубу. По его мнению, более целесообразнім был бы визит в Украину. Об этом он написал в Twitter, передает УНН.

“Визит в Украину, возможно, больше соответствовал бы насущным потребностям реалиям ЕС”, — отметил он.

A visit to Ukraine would perhaps be more in keeping with the immediate and pressing interests of the EU https://t.co/ZPy8T7v7qv