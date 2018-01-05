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Почти три тонны фальсифицированного алкоголя изъяли налоговики на Закарпатье

Почти три тонны фальсифицированного алкоголя изъяли налоговики на Закарпатье

КИЕВ. 5 января. УНН. Налоговая милиция ГУ ГФС в Закарпатской области совместно с работниками прокуратуры, в рамках операции "Акциз-2018" обнаружили 2 тыс. 800 литров фальсифицированного алкоголя, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГФС области.

"Фальсификат находился в одном из гаражных помещений города Ужгород. Обзор гаража проводился в рамках досудебного расследования уголовного производства, что квалифицируется по ч.1 ст.204 УК Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров).

В частности, в гаражном помещении находилось 4 тыс. бутылок водки, емкостью 0,5 л, без марок акцизного налога Украины; прозрачная жидкость с запахом спирта в пластмассовых бочках в количестве 800 л, и металлический укупорочное станок ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обнаруженную при осмотре подакцизную продукцию и технику для ее изготовления изъяты.

Напомним, по словам сопредседателя общественной инициативы "Правое дело" Дмитрия Снегирева, к зимним праздникам производство суррогатного алкоголя растет на треть. Поэтому эксперт призвал украинцев быть бдительными при выборе алкоголя.

Как сообщал УНН, бутылка качественной украинской водки к праздничному столу стоит около 90-100 грн.

Источник: УНН
Теги: алкоголь, Закарпатье
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