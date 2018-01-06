Украина сократила добычу нефти на 4%

КИЕВ. 5 января. УНН. За январь - ноябрь 2017 добыча нефти в Украине уменьшился на 4,4%. Об этом свидетельствуют статистические данные Минэнергоугля, передает УНН.

В частности, за 11 месяцев 2017 года украинские компании добыли 1 млн 921,3 тыс. тонн нефти, что на 88 тыс. тонн или 4,4% меньше, чем за соответствующий период 2016 года.

В то же время, за указанный период Украина нарастила транзит нефти до 12 млн 728,6 тыс. тонн, что на 2,1% или на 256,4 тыс. тонн больше, чем в январе - ноябре 2016 года.

Напомним, по итогам декабря 2017 Энергетическая таможня ГФС перечислила в Государственный бюджет Украины почти 8,5 млрд грн.