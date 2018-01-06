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В США в результате непогоды погибли 19 человек

В США в результате непогоды погибли 19 человек

КИЕВ. 5 января. УНН. В результате непогоды в США погибли по меньшей мере 19 человек. Об этом сообщает канал CBS News, передает УНН.

"По меньшей мере, 19 человек по всей стране погибли от сильной зимней погоды и сопутствующих холодных температур", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о 16 погибших в результате сильных морозов и снежного шторма в США. 

Добавим, в США свирепствует снежный шторм Грейс, который синоптики назвали "циклоном-бомбой" за то с какой скоростью он набрал мощность. Циклон не утихает более суток. Температура воздуха в некоторых регионах страны снизилась до рекордных отметок: в Нью-Йорке -28 градусов, а в Нью-Гемпшире прогнозируют почти 40-градусный мороз.

Несколько тысяч домов обесточены из-за обрыва линий питания. В аэропортах отменены рейсы, как внутри страны, так международного сообщения.

Источник: УНН
Теги: США, погода, снегопад, штормовое предупреждение
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