Минздрав инициирует отмену спецразрешения на занятие народной и альтернативной медициной

КИЕВ. 5 января. УНН. Министерство здравоохранения инициирует отмену специального разрешения на занятие народной и альтернативной медициной. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает УНН.

"Регламентация работы целителей, практикующих народную или альтернативную медицину не может относиться к компетенции Министерства, поскольку такая практика не соответствует современным медицинским научным знаниям. Поэтому Минздрав Украины предлагает отменить специальное разрешение на занятие народной медициной (целительством) путем отмены статьи 74 Основ законодательства Украины о здравоохранении", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины утвердил методику расчета стоимости услуги по медицинскому обслуживанию.