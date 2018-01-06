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Украина два года подряд наращивает экспорт водки на европейские рынки

Украина два года подряд наращивает экспорт водки на европейские рынки

КИЕВ. 5 января. УНН. С 2015 года отмечается прирост водочных поставок из Украины на европейские рынки. Об этом свидетельствуют данные Pro Consulting, передает УНН.

Так, до событий начала 2014 года основным импортером украинской водки были страны СНГ.

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"В Российскую Федерацию в 2012 году ушло 66% нашего водочного экспорта", - говорится в исследовании.

После потери российского рынка, отечественные экспортеры водки вынуждены были искать новых покупателей, в частности, в Евросоюзе.

"Прирост водочных поставок из Украины на европейском направлении отмечается с 2015 года. Теперь украинские производители экспортируют в Латвию, Польшу и Германию. Отмечается, что одновременно происходит рост импорта из Европы алкоголя высокого ценового диапазона", - говорится в исследовании.

Напомним, как сообщал УНН, легальный алкогольный бизнес в Украине с бутылки водки зарабатывает в сто раз меньше теневиков. 

Источник: УНН
Теги: экспорт, водка
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