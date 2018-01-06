Отравившегося алкоголем мариупольского школьника выписали домой

КИЕВ. 5 января. УНН. Школьника из Мариуполя, который в новогоднюю ночь выпил водки и потерял сознание, врачи отпустили домой. Об этом в комментарии УНН сообщили в пресс-службе ГУ НП в Донецкой области.

"На сегодня его жизнь вне опасности, он находится дома", - рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что на маму подростка был составлен админпротокол по статье 184 КУоАП - невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей.

"Также, был установлен магазин, в котором ему (подростку, - ред.) продали спиртное. На представителей этого заведения составлен административный протокол по статье 156 КУоАП", - уточнили в пресс-службе.

Напомним, что в Мариуполе в новогоднюю ночь алкоголем отравилось 35 человек, в том числе – 2 ребенка.

По оценкам экспертов, накануне праздников спрос на алкогольные напитки ожидаемо растет. При этом, увеличивается и производство нелегального алкоголя.

По словам эксперта Ольги Ивушкиной, легкодоступность суррогатного алкоголя для потребителя и отсутствие соизмеримого за нанесенный вред наказания отбирают у легального производителя не то чтобы заработок, но и сам смысл алкогольного бизнеса.