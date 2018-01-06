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ФК "ПАОК" опроверг интерес к защитнику "Динамо" Хачериди

ФК "ПАОК" опроверг интерес к защитнику "Динамо" Хачериди

КИЕВ. 5 января. УНН. Один из лидеров чемпионата Греции по футболу "ПАОК" заявил, что не ведет переговоров по трансферу центрального защитника киевского "Динамо" Евгения Хачериди, передает УНН со ссылкой на gazzetta.gr.

По сообщению портала, в греческом клубе заявили, что спортивный директор клуба Любош Михел не летал в Киев, а находился в Салониках. Таким образом, Михел не вел переговоров с президентом "Динамо" Игорем Суркисом.

Заметим, что в текущем сезоне украинский футболист провел 24 матча в составе "Динамо", в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.
Примечательно, что действующий контракт Хачериди с "бело-синими" действует до конца нынешнего сезона.

Как сообщал УНН, экс-защитник "Динамо" Вида стал футболистом "Бешикташа".

Источник: УНН
Теги: футбол, Динамо
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