"Сент-Луис" обыграл "Вегас" в матче лидеров Западной конференции НХЛ

КИЕВ. 5 января. УНН. "Вегас Голден Найтс" проиграл в гостях "Сент-Луис Блюз" и не смог продолжить победную серию в НХЛ до девяти матчей, информирует УНН со ссылкой на сайт Лиги.

Победный гол при счете 1:1 на шестой минуте третьего периода забил Пол Штясны, который не отличался начиная с 10 декабря. В “Голден Найтс” гол забил Эрик Хаула, у оппонентов сначала отличился Стин.

Таким образом, “Вегас” уступил в основное время впервые за 14 матчей. Победная и очковая серия стали рекордами НХЛ для команд-новичков.

“Что же, начнем другую победную серию”, — отметил тренер “Вегаса” Жерар Галлан.

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Примечательно, что “Блюз” продолжили победную серию до трех матчей.

Заметим, что “Сент-Луис” набрал 54 очка и приблизился на расстояние в 2 балла в “Голден Найтс”. Однако лидер Запада сыграл на четыре матча меньше, чем “Блюз”.

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Добавим также, лучшая команда Востока “Тампа-Бэй” уступила в серии послематчевых буллитов аутсайдеру “Монреаль” — 1:2.

Как ранее сообщало УНН, “Нью-Йорк Рейнджерс” одержал победу над “Баффало Сейбрз” со счетом 3:2 в первом матче 2018 года, который прошел под вывеской “Зимняя классика” с аншлагом на открытом стадионе “Citi Field”, которая является домашней ареной клуба Главной бейсбольной лиги (MLB) “Нью-Йорк Метс”.