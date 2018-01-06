"Шальке" арендовал из "Ювентуса" конкурента Коноплянке

КИЕВ. 6 января. УНН. Гельзенкирхенский “Шальке” до конца сезона арендовал из туринского “Ювентуса” футболиста сборной Хорватии Марко Пьяца, сообщает УНН со ссылкой на сайт “кобальтовых”.

Футболист сборной Хорватии успешно прошел медицинское обследование в Бенидорме, где “Шальке” проводит тренировочный сбор. Соглашение с итальянским клубом исключает право выкупа.

“Мы рады, что Марк принял решение перейти к нам. В нем были заинтересованы многие клубы. Он придаст качества нашей команде. Марк — универсальный футболист. Он может сыграть как на правом, так и на левом фланге, также в центре полузащиты или на позиции атакующего полузащитника. Он крепок физически и обладает хорошей скоростью ”, - сказал наставник немцев Доменико Тедеско.

Отметим, что Пьяца перешел в “Ювентус” летом 2016 из загребского “Динамо”. В составе “Динамо” полузащитник сыграл 92 матча, забив 28 мячей. В своем первом же сезоне он стал обладателем дубля. В составе сборной Хорватии футболист принял участие в чемпионате Европы-2016. На его счету 13 матчей (1 гол).

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Заметим, что 22-летний Пьяца в марте 2017 года в матче против сборной Эстонии получил разрыв крестообразной связки. В течение последних месяцев он принял участие в нескольких официальных матчах в составе “Ювентуса”. Большую часть игровой практики в это время он получил в составе дубля. До травмы он принял участие в 19 матчах за “старую синьору” (1 гол).

Добавим, что украинец Евгений Коноплянка выступает на аналогичных позициях новичка из Хорватии.

Напомним, экс-форвард “Шахтера” Эдуардо стал игроком польской “Легии”.