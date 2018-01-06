МИД Ирана назвал "просчетом" решение США созвать СБ ООН

КИЕВ. 6 января. УНН. Иранский министр иностранных дел Джавад Зариф заявил, что США “просчитались” в своем решении созвать заседание Совета безопасности ООН из-за подавления в Исламской Республике антиправительственных протестов и приветствовал намерение других стран соблюдать обязательства “иранской ядерной сделки”, передает УНН со ссылкой на микроблог главы иранского МИД Зарифа в Twitter.

“Совет безопасности ООН отверг неприкрытую попытку США использовать свой мандат в своих интересах. Большинство подчеркнули необходимость полного соблюдения „Совместного всеобъемлющего плана действий“ (ядерной сделки — Ред.), и отказа от вмешательства во внутренние дела других стран. Очередной просчет во внешней политике администрации Трампа”, - говорится в заявлении Зарифа.

Совет безопасности ООН в пятницу по инициативе США провела заседание в отношении Ирана. Постпред США при ООН Никки Хейли накануне встречи Совета Безопасности в связи с протестами в Иране заявила об опасности развития в стране сирийского сценария и призвала не допустить этого. То, что происходит в Иране, по словам Хейли, затрагивает фундаментальный вопрос прав человека, а также вопросы международного мира и безопасности.

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Постпред России при ООН Василий Небензя призвал на заседании СБ страны мира дать Ирану возможность самому разобраться в своих проблемах и назвал решение США созвать заседание “злоупотреблением” площадкой Совбеза.

Как ранее сообщало УНН крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального антиправительственного протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. Государственное телевидение Ирана сообщило о не менее 20 погибших, около 450 человек были задержаны во время антиправительственных протестов в ночь на 2 января.