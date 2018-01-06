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Более 400 авто стоят в очередях на КПВВ на Донбассе

Более 400 авто стоят в очередях на КПВВ на Донбассе

КИЕВ. 6 января. УНН. В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, сегодня утром на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 60/90; "Марьинка" - 50/70; "Новотроицкое" - 40/30; "Гнутово" - 40/60, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

В пресс-службе также отметили, что "в настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме".

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В общем за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 32,2 тысячи человек и 4,4 тысячи транспортных средств: "Майорское" - 7690 человек и 995 транспортных средств; "Марьинка" - 8345 человек и 1535 транспортных средств; "Новотроицкое" - 6160 человек и 1185 транспортных средств; "Гнутово" - 3190 человек и 715 транспортных средств; "Станица Луганская" - 6815 человек.

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Источник: УНН
Теги: АТО, Донбасс, авто
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