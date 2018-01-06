Школьники в США напечатали на 3D-принтере ногу для утки

КИЕВ. 6 января. УНН. В США, в штате Миссисипи, ученики восьмого класса с помощью 3D-принтера создали протез для утки с поврежденной ногой, сообщает УНН со ссылкой на местный телеканал KIAT.

Пэтси Смит, хозяйка утки Пег, нашла птицу на улице. По мнению женщины, лапа утки могла быть повреждена из-за укуса черепахи.

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Издание отмечает, что ученики восьмого класса в рамках школьного проекта напечатали на 3D-принтере протез для Пег. Отмечается, что конструкцию меняли около 30 раз. Благодаря новому протезу Пег может ходить и даже бегать.

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