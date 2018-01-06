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В Рождественскую ночь столичный транспорт будет работать на три часа дольше

В Рождественскую ночь столичный транспорт будет работать на три часа дольше

КИЕВ. 6 января. УНН. В ночь с 6 на 7 января в Киеве работа наземного пассажирского транспорта и метрополитена будет продлена на три часа. Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, передает УНН.

Сообщается, что столичный фуникулер будет работать до 2.00.

Кроме того, 7 января с 12.00 до 15.00 будет изменен путь следования троллейбусных маршрутов №№ 6,16,18.

В частности, троллейбусы маршрута № 6 будут курсировать с изменениями от Минского массива до ст.м. "Лукьяновская", маршрут № 16 - от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода, маршрут № 18 будет курсировать от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Вместе с тем, в КГГА отметили, что автобусы маршрута №№ 24, 114 будут курсировать по трассе движения рабочего дня.

Напомним, сегодня, 6 января, Украина и весь православный мир, живущий по Юлианскому календарю, отмечают Сочельник, или Богатую кутью.

Источник: УНН
Теги: Киев, транспорт, Рождество
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