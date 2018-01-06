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Волчица напала на жителей Черниговщины

Волчица напала на жителей Черниговщины

КИЕВ. 6 января. УНН. В Черниговской области волчица напала на людей, есть пострадавшие. Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы области, передает УНН.

"В Коропском районе Черниговской области произошел случай нападения волчицы на жителей населенного пункта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все пострадавшие получили квалифицированную помощь врачей, проведена дезинфекция мест контакта волчицы с окружающей средой.

Волчицу и контактирующих с ней собак и кота уничтожили. Материал из трупа волчицы направили на исследование.

В кратчайшие сроки будут проводиться прививки собак и кошек.

Как сообщал УНН, ученые опубликовали список животных, которые вымерли в 2017 году.

Источник: УНН
Теги: Черниговская область, нападение
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