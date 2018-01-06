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Сегодня выдающемуся украинскому поэту Василию Стусу исполнилось бы 80 лет

Сегодня выдающемуся украинскому поэту Василию Стусу исполнилось бы 80 лет

КИЕВ. 6 января. УНН. Сегодня украинскому поэту, переводчику, прозаику, литературоведу и правозащитнику Василию Стусу могло бы исполниться 80 лет, передает УНН.

Василий Семенович Стус — один из самых активных представителей украинского культурного движения шестидесятников. Герой Украины. Родился 6 января 1938 года в Винницкой области, позже родители переехали жить в Донецк.

За собственные убеждения в необходимости украинской культурной автономии творчество Василия Стуса было запрещено советской властью. С 47-ми лет жизни 13 провел в советских следственных изоляторах, карцерах, камерах-одиночках, мордовских лагерях, на Колыме, на каторжной работе в шахте.

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В конце августа 1985 года Василия Стуса наказали карцером за то, что он, читая книгу в камере оперся рукой о нары.

В знак протеста он объявил сухую голодовку, а в ночь с 3 на 4 сентября умер. Произошло это в лагере возле села Кучино Пермского края. Жене запретили похоронить Стуса в Украине. Только после завершения срока заключения, в 1989-м году родные смогли перевезти его прах на родину.

Творчество Василия Стуса характеризуется лиричностью, мелодичностью, его основу составляет осознание внутренней свободы, готовности к борьбе за лучшую долю народа и Украины.

26 ноября 2005 года Стусу посмертно присвоено звание Герой Украины с вручением ордена Государства.

Сегодня память выдающегося деятеля почтил и Президент Украины Петр Порошенко.

“Судьба сделала его Борцом, и ни судебные приговоры, ни тюремный карцер не смогли сломить его дух и сбить с пути правды”, — написал он на своей странице в Facebook, добавив видео с цитатами Стуса.

Источник: УНН
Теги: Украина, литература, писатель
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