Свитолина завоевала десятый в карьере титул WTA

КИЕВ. 6 января. УНН. Ведущая украинская теннисистка Элина Свитолина провела финальный поединок турнира WTA Premier в Брисбене (Австралия) против белоруски Александры Саснович, передает корреспондент УНН.

Задел на старте матча (3:0) позволил украинке выиграть первый сет со счетом 6:2. В следующей партии преимущество Свитолиной было тотальным - 6:1.

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Примечательно, что наша спортсменка выиграла уже шестой подряд финал на соревнованиях WTA.

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Заметим, что благодаря выступлению в Австралии Свитолина поднимется в мировом рейтинге на четвертую позицию.