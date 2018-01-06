С начала суток в зоне АТО зафиксировано три обстрелы позиций ВСУ

КИЕВ. 6 января. УНН. Российско-оккупационные группировки не смогли в полной мере обеспечить режим тишины, зафиксировано три обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. Об этом сказал на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

"Всего за прошлые сутки российско-оккупационные войска осуществили три обстрелы наших позиций по всей линии соприкосновения. Все обстрелы были прицельными", - сказал Мотузяник.

Представитель Минобороны отметил, что украинские военные придерживаются условий перемирия и в ответ огонь не открывали.

Напомним, ранее пресс-центр штаба АТО сообщал, что за прошедшие сутки с 5 на 6 января, один военнослужащий ВСУ получил ранение в зоне АТО.