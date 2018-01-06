В Ужгороде один бездомный убил другого за место для ночлега

УЖГОРОД-КИЕВ. 6 января. УНН. В Ужгороде на одном из рынков бездомный зарезал другого из-за места для ночлега. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.

"Вчера вечером, 5 января, на одном из рынков Ужгорода произошло умышленное убийство. Между двумя местными бездомными, которые жили на базаре, возник конфликт относительно места для ночлега. Во время ссоры младший, 32-летний, схватил нож и нанес им два удара в шею своему 72-летнему оппоненту. Пострадавший погиб, а убийца сам сообщил о том, что произошло, в полицию", - рассказала УНН пресс-секретарь ГУ НП в Закарпатской области Татьяна Щеголева.

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Как выяснили правоохранители, убийца в 2010 году уже совершал аналогичное преступление - зарезал свою сожительницу, отсидел в тюрьме, а в 2016-м вышел на свободу. Постоянного места жительства не имел, но в основном находился на местном рынке.

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Пострадавший - 72-летний житель Ужгородского района, тоже проживал на данном рынке.

Полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Убийце грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет, или пожизненное заключение. Пока же он задержан в порядке ст.208 УПК и помещен в изолятор временного содержания областной полиции. Продолжается досудебное расследование.