"Эвакуация 200": украинская сторона передала тела погибших боевиков в ОРДЛО

КИЕВ. 6 января. УНН. Украинская сторона, в рамках проекта "Эвакуация 200", передала тела погибших, вероятно представителей незаконных вооруженных формирований, на временно оккупированную территорию для захоронения. Об этом информирует пресс-центр штаба АТО в Facebook, передает УНН.

"На КПВВ "Станица Луганская", в рамках гуманитарного проекта Вооруженных сил Украины "Эвакуация 200", была проведена передача останков тел погибших, вероятно представителей незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в сентябре прошлого года они были найдены поисковой группой гражданско-военного сотрудничества близ города Счастье.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки с 5 на 6 января, один военнослужащий ВСУ получил ранение в зоне АТО.