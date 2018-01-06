Регистрация | Вход |
USD: 28,20   EUR: 33,97  
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 06 января 2018 17:43
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
В 2017 году в колонии попало 125 несовершеннолетних
В 2017 году в колонии попало 125 несовершеннолетних
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

"Эвакуация 200": украинская сторона передала тела погибших боевиков в ОРДЛО

"Эвакуация 200": украинская сторона передала тела погибших боевиков в ОРДЛО

КИЕВ. 6 января. УНН. Украинская сторона, в рамках проекта "Эвакуация 200", передала тела погибших, вероятно представителей незаконных вооруженных формирований, на временно оккупированную территорию для захоронения. Об этом информирует пресс-центр штаба АТО в Facebook, передает УНН.

"На КПВВ "Станица Луганская", в рамках гуманитарного проекта Вооруженных сил Украины "Эвакуация 200", была проведена передача останков тел погибших, вероятно представителей незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в сентябре прошлого года они были найдены поисковой группой гражданско-военного сотрудничества близ города Счастье.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки с 5 на 6 января, один военнослужащий ВСУ получил ранение в зоне АТО.

Источник: УНН
Теги: АТО, Донбасс, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.